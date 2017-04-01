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КОНМЕБОЛ планирует задействовать европейские сборные для участия в Кубке Америки-2019.

Испания и Италия могут принять участие в Кубке Америки, Getty Images

Испания и Италия могут принять участие в Кубке Америки, Getty Images

КОНМЕБОЛ обсуждает изменение формата проведения Кубка Америки и планирует в 2019 году расширить число участников с 12 до 16 команд, сообщает Globo Esporte.

Ожидается, что на турнир будут приглашены четыре сборные из Европы: Испания, Италия, Португалия и Франция.

Если идея не найдет своего развития, то турнир 2019 года пройдет при участии 12 команд, а приглашенными сборными станут Мексика и США, которые уже ранее принимали участие в турнире.

Стоит отметить, что идея с приглашенными командами не является новшеством для Кубка Америки, в котором уже более 20 лет принимает участие Мексика. Показательным примером является турнир 1999 года, когда в Кубке Америки выступила сборная Японии.