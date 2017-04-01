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Украинский игрок Кайсара Владимир Аржанов прокомментировал неожиданное лидерство своей команды.

Украинский полузащитник Кайсара Владимир Аржанов стал одним из лучших игроков матча с Кайратом, записав на свой счет голевую передачу. Благодаря ничейному результату (1:1) Кайсар делит первую строчку с Ордабасы.

"Приятно играть в Алматы, на таком стадионе, в такой атмосфере. Спасибо и нашим болельщикам, оказавшим ощутимую поддержку. Мне кажется, получился совсем неплохой футбольный праздник. Думаю, нас до сих пор немного недооценивали. В матче с одной из лучших команд Кайсар продемонстрировал свой потенциал. Теперь нельзя расслабляться, на нас уже будут настраиваться особенно", — считает Аржанов.

"А лидерство в таблице? Очки будем считать в конце сезона. Мы сами подняли планку и постараемся удержать ее на высоком уровне как можно дольше", — цитирует игрока sportsffa.kz.

"Индивидуально сильным алматинцам мы старались противопоставить командную игру. Как в отборе, так и при переходе в атаку. Именно коллективное взаимодействие и принесло результат", — объяснил Аржанов залог успешной игры с Кайратом.

"Сейчас очень положительная атмосфера вокруг команды. Руководители региона поздравляют с победой после матчей, болельщики окружают вниманием. Приятно ощущать себя футболистом Кайсара. Но мы понимаем, что вся борьба впереди. Следующая встреча с Тоболом на своем поле будет совсем не легче, чем сегодняшний матч. Теперь предстоит доказывать, что мы достойны пребывания в числе лидеров в каждом туре", — считает Аржанов.

Вашему вниманию обзор матча, в котором Аржанов отдал голевую передачу:

Стоит отметить, что в активе Аржанова 3 матча и 2 гола в чемпионате Казахстана.