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Форвард Динамо Жуниор Мораес, сейчас на правах аренды выступающий за Тяньцзинь Сунцзян, сыграл первый официальный поединок за китайский клуб.

Этой зимой Тяньцзиню приписывали интерес ко многим именитым форвардам, начиная с Николы Калинича и Марио Манджукича и до Диего Косты, Эдинсона Кавани и Карима Бензема. В итоге китайцы приобрели у Вильярреала Алешандре Пато, а также арендовали у Динамо Мораеса.

Мораес вышел в основе на матч Тяньцзинь Сунцзян против Хэнань Цзянье. Форварду не удалось отметиться результативными действиями.

Алешандре Пато отметился голевым пасом на Лю Имина на 21-й минуте встречи. Лю Имин кроме гола успел заработать желтую на 90+1 минуте, а на 90+4 и вовсе был удален.

Также весь матч за Сунцзян отыграл бельгийский хавбек Аксель Витсель.

После 3 сыгранных матчей Тяньцзинь Сунцзян занимает 7-е место в таблице с 4 очками в активе.