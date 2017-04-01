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В центральном матче 3-го тура Китайской Суперлиги Гуанчжоу Эвергранд обыграл Шанхай СИПГ — 3:2.

Выигравший оба матча в первых двух турах Шанхай СИПГ на выезде играл с бессменным чемпионом страны последних 6 лет — Гуанчжоу Эвергранд. Чемпион, к слову, за 2 тура набрал только 3 пункта.

Хозяева быстро обзавелись комфортным преимуществом – Ю Ханчао сначала воспользовался пасом Рикардо Гулара, а затем сам ассистировал Аллану.

Во втором тайме Шанхай СИПГ отыгрался. Сначала Халк асссистировал Элкесону (к слову, ранее игравшего за Гуанчжоу Эвергранд), а потом и сам отличился забил с паса небезызвестного Оскара.

Паритет продержался недолго – на 80-1 минуте Рикардо Гулар реализовал пенальти, установив окончательный результат встречи – 3:2.