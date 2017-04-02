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Матч Тихуаны и Атласа увенчался красивым голом от Авилеса Уртадо.

Авилес Уртадо не является известным футболистом в широком кругу болельщиков. После матча с Атласом колумбиец рискует стать знаменитым благодаря своему красивому голу.

По ходу матча Тихуана проигрывала со счетом 1:0, после чего Уртадо замкнул подачу с углового невероятным ударом через себя и сравнял счет.

В итоге игра закончилась результативной ничьей — 3:3, а сам Уртадо записал на свой счет дубль, забив еще один гол по ходу матча.