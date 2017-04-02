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Хет-трик полузащитника Скотта Синклера обеспечил Селтику легкую победу над Хартсом, а вместе с ней и титул чемпиона Шотландии.

В поединке 30-го тура шотландской Премьер-лиги Кельты на выезде обыграли Хартс со счетом 5:0. Тремя голами отметился Синклер, еще два точных выстрела на счету Стюарта Армстронга и Патрика Робертса.

Таким образом, команда Брендана Роджерса набрала 86 очков, и оторвалась от ближайшего преследователя — Абердина на недосягаемых 25 пунктов.

Формат чемпионата Шотландии предусматривает деление на шестерки после 33-х туров, после чего команды проводят еще по пять матчей. Даже в случае поражения во всех оставшихся восьми поединках, Селтик уже не покинет первую строчку турнирной таблицы.

Данное чемпионство стало для Кельтов шестым подряд, что говорит об их безоговорочном доминировании, несмотря на то, что в нынешнем сезоне в Премьер-лигу вернулись извечные конкуренты бело-зеленых – Рейнджерс.

Кроме того, стоит отметить, что за весь чемпионат Селтик не потерпел ни одного поражения, при этом лишь дважды сыграв в ничью с Инвернессом (2:2) и Рейнджерс (1:1).