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Бывший член комитета ФИФА по Fair Play Брайан Хименес обвиняется в США в рэкете и мошенничестве.

Пружина грандиозного скандала, потрясшего ФИФА и приведшего к отставке и дисквалификациям целого ряда высших футбольных чиновников, продолжает раскручиваться. Следующей "жертвой" правосудия стал экс-президент Федерации футбола Гватемалы и бывший член комитета Международной федерации футбола по Fair Play Брайан Хименес, отлученный от футбола пожизненно.

"Брайан Хименес признан виновным в создании схем получения взяток за предоставление различным компаниям маркетинговых прав на отборочные турниры чемпионатов мира, — говорится в официальном заявлении ФИФА. — Как следствие, он пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом".

Но для Хименеса наказание ФИФА — только "цветочки", ведь в ближайшем будущем его ждет суд по обвинению в рэкете и мошенничестве в США, куда его уже экстрадировали по требованию американской прокуратуры.

