Несмотря на то, что в Норвегии чемпионат проходит по системе "Весна-осень", это не застраховало футболистов от сложных погодных условий. 

Особо показательным стал матч первой норвежской лиги между Тромсдаленом и Асане. Даже учитывая то, что на календаре уже апрель, на севере Норвегии продолжаются снегопады. 

Тем не менее, снежные осадки не помешали проведению матча. Клуб сумел подготовить поле, а уборка снега образовала огромные сугробы вокруг футбольного поля. 

Суровые футболисты Тромсдалена одержали победу 2:0. Стоит отметить, что Тромсе — один из самых северных городов планеты и находится за полярным кругом. 