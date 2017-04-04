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Силы природы не помешали проведению матча Тромсдалена и Асане.

Несмотря на то, что в Норвегии чемпионат проходит по системе "Весна-осень", это не застраховало футболистов от сложных погодных условий.

Особо показательным стал матч первой норвежской лиги между Тромсдаленом и Асане. Даже учитывая то, что на календаре уже апрель, на севере Норвегии продолжаются снегопады.

Тем не менее, снежные осадки не помешали проведению матча. Клуб сумел подготовить поле, а уборка снега образовала огромные сугробы вокруг футбольного поля.

Суровые футболисты Тромсдалена одержали победу 2:0. Стоит отметить, что Тромсе — один из самых северных городов планеты и находится за полярным кругом.