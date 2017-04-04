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В услугах экс-нападающего Шахтера Брандао заинтересован Пусамания Борнео.

По информации Tribunnews.com,индонезийский клуб серьезно настроен относительно приглашения бразильца в свою команду. Детали возможного соглашения пока не разглашаются.

Отметим, что на данный момент форвард находится в статусе свободного агента.

Последней командой бразильца была Трикордиано, за которую он сыграл всего один матч, после чего расторг контракт с клубом.

В сезоне 2015/2016 бывший форвард Горняков играл за французскую Бастию. Там он провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.