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Бывший игрок киевского Динамо Аруна Лукман может продолжить карьеру в чемпионате Дании.

Нигерийский полузащитник Аруна Лукман прибыл в расположение Оденсе на просмотр, сообщает Tipsbladet. Тренерский штаб датского клуба посмотрит на игрока в деле и примет решение о возможном контракте.

Игрок проведет неделю в составе Оденсе и сможет дебютировать за дублирующий состав в матче против дубля Копенгагена.

Датские СМИ уже охарактеризовали футболиста, как "одного из самых больших талантов нигерийского футбола последних лет". При этом, было отмечено, что карьера Аруны не соответствует возложенным на него ожиданиям.

Аруна Лукман сыграл за киевское Динамо 72 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.