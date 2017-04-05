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Уход из МЮ принес Бастиану Швайнштайгеру серьезную сумму.

Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер покинул Манчестер Юнайтед и присоединился к клубу MLS Чикаго Файр.

Теперь же стали некоторые детали ухода немца из Манчестер Юнайтед. За разрыв контракта с манкунианцами Швайнштайгер получил от клуба 7 миллионов евро.

Чикаго же заполучил игрока в качестве свободного агента и не тратил денег на его трансфер. Переход Швайнштайгера сразу стал оправдываться — игрок забил гол в дебютном матче против Монреаля.