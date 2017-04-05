Уход из МЮ принес Бастиану Швайнштайгеру серьезную сумму.
Уход Швайнштайгера обошелся МЮ в 7 миллионов евро, Getty Images
05 апреля 2017, 12:23
Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер покинул Манчестер Юнайтед и присоединился к клубу MLS Чикаго Файр.
Теперь же стали некоторые детали ухода немца из Манчестер Юнайтед. За разрыв контракта с манкунианцами Швайнштайгер получил от клуба 7 миллионов евро.
Чикаго же заполучил игрока в качестве свободного агента и не тратил денег на его трансфер. Переход Швайнштайгера сразу стал оправдываться — игрок забил гол в дебютном матче против Монреаля.