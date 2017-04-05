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Форварду Абердина Майлзу Стоури удалось невероятное — не забить в пустые ворота менее, чем с метра.

Нападающий Абердина Майлз Стоури каким-то образом умудрился не забить в пустые ворота. При этом Майлз находился на расстоянии нескольких дециметров от линии ворот.

Несмотря на такой удручающий промах, Абердин все же одержал победу над Инвернессом – 1:0.

Стоит отметить, что Стоури провел за Абердин 14 матчей в чемпионате, но наиграл лишь 291 минуту. В его активе 1 забитый мяч.

После 31 сыгранного матча Абердин занимает 2-е место в чемпионате Шотландии, уступая Селтику 22 очка (Кельты сыграли на матч меньше). Инвернесс – на последнем, 12-м месте. Команда набрала 25 пунктов, что на 2 меньше, чем у сыгравшего 30 поединков Гамильтона.