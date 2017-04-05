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Президент УЕФА Александр Чеферин намерен препятствовать инициативе топ-клубов создать собственный турнир.

Александр Чеферин заверил, что он не допустит создания топ-клубами закрытой Супер Лиги. Инициатива о создании такого турнира исходит от больших клубов уже давно.

"Говоря просто, деньги не должны быть инструментом управления и футбольная иерархия должны быть уважаема. Некоторым лигам я скажу: мы никогда не поддадимся на попытки шантажа от тех, кто считает, что может манипулировать маленькими лигами", — заявил президент УЕФА.

"Зачем бояться диалога? Зачем бояться сказать в лицо, что мы можем изменить будущее вместе и в интересах футбола? И почему нам надо бояться сказать им открыто, чего мы никогда не допустим?".

Также Чеферин пообещал один миллион евро каждой из 55 европейских ассоциаций, как "плата за солидарность".

"Мы составили пятилетний план, и он не должен стать для кого-то полной неожиданностью. Его не составляли какие-то анонимные бюрократы, которые скрыли всю документацию на дне Женевского озера. Мы будем работать вместе, чтобы избавиться от дисбаланса и проблем в футболе настолько, насколько это возможно", — сказал президент УЕФА.

Стоит отметить, что ранее УЕФА принял решение изменить трансферные правила.