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УЕФА опубликовал финансовый отчет за сезон 2015/16 в котором объявил о доходах в размере 4,58 миллиарда евро.

Доходы от телевизионных трансляций составили 70% от общей суммы — 3,19 млрд. евро. 20% или 928.3 млн. евро составили доходы от коммерческих прав.

Продажа билетов принесла еще 429 млн. евро, что составляет 9% от общей суммы. Еще 1% (34,5 млн. евро) составили прочие доходы и управление активами.

В то же время расходы УЕФА составили 3,55 миллиарда евро: 2,27 млрд. евро получили команды-участники турниров под эгидой УЕФА, 1,16 млрд. евро составили солидарные выплаты, 80,1 млн. евро получил победитель Лиги чемпионов, 13.8 млн. евро досталось победителю Лиги Европы, а еще 25.5 млн. евро получил победитель Евро-2016.

В сезоне 2014/15 доходы УЕФА составили 2,1 миллиарда евро.