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Убытки ФИФА в 2016 году составили около 350 миллионов евро, а по итогам этого года организация прогнозирует потери в размере около 470 миллионов евро.

К существенным убыткам привели затраты на судебные издержки, связанные с охватившим организацию коррупционным скандалом, а также "безрассудные предыдущие инвестиции".

При этом убытки в 2015 году составили около 100 миллионов евро.

Тем не менее, ФИФА прогнозирует существенную прибыль в 2018 году, когда пройдет Чемпионат Мира, и рассчитывает завершить четырехлетний период с 2014 по 2018 год с прибылью в размере 90 миллионов евро.

Руководящий футбольный орган, который по-прежнему находится под уголовным расследованием в Швейцарии и Соединенных Штатах, выплатил юристам в прошлом году около 60 миллионов евро.

Инвестиции бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера в музей футбола и гостиницу в Цюрихе также оказались безуспешными и называются "безрассудными".