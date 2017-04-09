Сборная Украины по футзалу одержала победу над сборной Черногории в рамках квалификации Чемпионата Европы 2018.
Сборная Украины по футзалу одержала победу во втором матче, futsal.com.ua
09 апреля 2017, 20:09
Сборная Украины одержала вторую победу в рамках отборочного турнира на Чемпионат Европы — 2018. Соперником нашей сборной была команда Черногории, которая в своем активе пока не имеет побед.
Черногорцы быстро вышли вперед, а после двух пропущенных голов в ответ сумели сравнять счет. В итоге сборная Украины забила два гола во втором тайме и отпраздновала вторую победу подряд в рамках отборочного турнира.
Украина – Черногория 4:2
Голы: Новак, 3, Педяш, 4, Шатурма, 28, Журба, 34 — Байович, 2, 7
Украина: Цыпун, Чепорнюк, Коваль, Журба, Билоцерковец – старт; Иваняк, Разуванов, Новак, Педяш, Николай Грицына, Зварич, Михаил Грицына, Корсун, Шотурма
Турнирная таблица выглядит следующим образом:
1. Хорватия – 6 очка (2 матча)
2. Украина – 6 (2)
3. Бельгия – 3 (2)
4. Черногория – 0 (2)