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Сборная Украины по футзалу одержала победу над сборной Черногории в рамках квалификации Чемпионата Европы 2018.

Сборная Украины одержала вторую победу в рамках отборочного турнира на Чемпионат Европы — 2018. Соперником нашей сборной была команда Черногории, которая в своем активе пока не имеет побед.

Черногорцы быстро вышли вперед, а после двух пропущенных голов в ответ сумели сравнять счет. В итоге сборная Украины забила два гола во втором тайме и отпраздновала вторую победу подряд в рамках отборочного турнира.

Украина – Черногория 4:2

Голы: Новак, 3, Педяш, 4, Шатурма, 28, Журба, 34 — Байович, 2, 7

Украина: Цыпун, Чепорнюк, Коваль, Журба, Билоцерковец – старт; Иваняк, Разуванов, Новак, Педяш, Николай Грицына, Зварич, Михаил Грицына, Корсун, Шотурма

Турнирная таблица выглядит следующим образом:

1. Хорватия – 6 очка (2 матча)

2. Украина – 6 (2)

3. Бельгия – 3 (2)

4. Черногория – 0 (2)