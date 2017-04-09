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Полузащитник Реал Солт-Лейк Луис Силва не смирился с отбором мяча в исполнении защитника Ванкувера Тима Паркера.

Матч команд MLS Реал Солт-Лейк и Ванкувер Уайткепс проходил при аномальных погодных условиях. Во время матча шел обильный снегопад, а поле было завалено снегом, что внесло свой колорит игре.

В одном из эпизодов полузащитник Реала Луис Силва попытался обыграть Тима Паркера, но потерял мяч. От досады футболист слепил снежок и швырнул в оппонента. К чести игрока Ванкувера, он никак не отреагировал на эту провокацию.

Стоит отметить, что Реал одержал разгромную победу над Ванкувером — 3:0.