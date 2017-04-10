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Вратарь Атлетико Паранаэнсе Вевертон стал виновником беспорядка во время поединка между его командой и другим бразильским клубом — Параной.

В ответном поединке плей-офф чемпионата штата Парана дома принимала Атлетико Паранаэнсе. Первый матч Атлетико выиграл за счетом 1:0, потому хозяевам необходимо было обязательно забивать.

В какой-то момент вмешаться в ход поединка решил вратарь гостей Вевертон. Футболист, представляющий на международном уровне национальную сборную Бразилии, стал нагло провоцировать фанатов на трибунах, чего не стерпели футболисты Параны. После этого между игроками обеих команд завязалась массовая драка.

В итоге беспорядки не без усилий удалось остановить. Примечательно, что при этом ни одному из игроков не была предъявлена красная карточка. Возможно, дисциплинарные санкции к отдельным футболистам будут применены уже после детального рассмотрения данного эпизода.

Матч завершился со счетом 0:0, который вывел в полуфинал Атлетико Паранаэнсе.