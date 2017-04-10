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Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Петраков определился со списком футболистов, которые приглашены на товарищеский матч против команды Италии.

Поединок между юношескими сборными команд Украины и Италии состоится 12-го апреля в Киеве на стадионе Динамо.

На тренировочный сбор наставник "сине-желтых" вызвал 18 футболистов. Наибольшее количество футболистов в сборную делегировало Динамо, от киевской команды представлено 5 футболистов.

Состав сборной Украины:

Вратари: Владислав Кучерук (Динамо), Андрей Кожухарь (Черноморец).

Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (оба — Шахтер), Тимофей Сухарь, Александр Сафронов (оба — Днепр), Денис Попов, Виталий Миколенко (оба — Динамо).

Полузащитники: Алексей Хахлев (Алавес), Николай Мусолитин, (Черноморец), Иван Будняк (Днепр), Олег Веремеенко (Карпаты), Владислав Наумец (Динамо).



Нападающие: Ярослав Деда (Волынь), Сергей Булеца, Денис Янаков (оба — Динамо), Андрей Ременюк (Карпаты), Владимир Ткач (Оболонь-Бровар).