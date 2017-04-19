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Президент Бока Хуниорс Даниэль Ангеличи подтвердил, что он отправится в Китай, чтобы провести переговоры о возвращении Карлоса Тевеса.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити вернулся в Бока Хуниорс в июле 2015 года после двух сезонов в Ювентусе.

Тем не менее, позже Тевес заявил, что ему трудно справляться с давлением, которое на него оказывается в аргентинском клубе, и в декабре 2016 года перешел в китайский Шанхай Шеньхуа.

"Лично я хотел бы вернуть Тевеса, даже с одной ногой. Он отличный игрок и я очень уважаю его", — сказал Ангеличи.

"На август у меня запланирована поездка в Китай, где я встречусь с ним и его семьей. Мы поговорим".

Шанхай Шеньхуа заплатил за 33-летнего Тевеса около 10 млн. евро и изначально сообщалось, что сам аргентинец будет зарабатывать рекордные 730 тыс. евро в неделю, но позже эта информация была опровергнута.

Бока Хуниорс придется вернуть 60% трансферной стоимости, если Тевес покинет Шанхай Шеньхуа спустя один год.

"Я знаю, что он ушел совсем недавно, и мне известны детали контракта", — отметил Ангеличи.

"Я уверен, что в августе мы начнем переговоры. Но я также понимаю, что только ему и его семье принимать решение, и мы должны это уважать. Тем не менее, я сделаю все возможное, чтобы он вернулся".

После 5-ти туров Шанхай Шеньхуа занимает 9-ю позицию в турнирной таблице китайской Суперлиги с 7 очками.