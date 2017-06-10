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Стал известен список игроков сборной Камеруна, которые отправятся на Кубок конфедераций-2017.

Отметим, что на Кубке Конфедераций-2017, который состоится в России с 17 июня по 2 июля, сборная Камеруна сыграет в группе В, где её соперниками станут лучшие команды мира (Германия), Азии (Австралия) и Южной Америки (Чили).

Сам Камерун добыл себе путевку на турнир, выиграв Кубок африканских Наций.

Заявка Камеруна

Вратари: Фабрис Ондоа (Севилья, Испания), Андре Онана (Аякс, Нидерланды), Жорж Бокве (Мьендален, Норвегия)

Защитники: Эрнест Мабука (Жилина, Словакия), Адольф Тейку (Сошо), Мишель Нгаде-Нгаджуи (Славия, Чехия), Амбруаз Ойонго (Монреаль, Канада), Жуиоата Жером (Панионис, Греция), Коллинс Фаи (Стандард, Бельгия), Лусьен Овона (Прогрессо, Ангола), Жозеф Нгвем (Мьендален, Норвегия)

Полузащитники: Андре Замбо-Ангисса (Марсель, Франция), Жорж Манджек (Мец, Франция), Себастьян Сиани (Остенде, Бельгия), Арно Джум (Хартс, Шотландия)

Нападающие: Муми Нгамалеу (Альтах, Австрия), Бенжамен Муканджо (Лорьян, Франция), Жак Зуа (Кайзерслаутерн, Германия), Венсан Абубакар (Бешикташ, Турция), Оливье Бумале (Панатинаикос, Греция), Кристиан Бассогог (Хэнань Цзянье, Китай), Робер Тамбе (Спартак Трнава, Хорватия), Карл Токо Экамби (Анже, Франция)