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Итальянский тренер Фабио Капелло в ближайшее время должен возглавить Цзянсу Сунин.

Фабио Капелло станет следующим тренером Цзянсу Сунин, — сообщает Sky Sport Italia. В тренерский штаб Фабио войдут Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки.

Капелло уже прибыл в офис Цзянсу для обсуждения последних деталей контракта. Соглашение будет рассчитано на полтора года. По нему Фабио заработает 10 млн евро.

Таким образом, вскоре в китайской Суперлиге можно будет видеть противостояние итальянских тренеров – бывший подопечный Капелло, Фабио Каннаваро, возглавляет Тяньцзинь Сунцзян. Кроме того, во главе национальной сборной Китая стоит Марчелло Липпи.

В Цзянсу Капелло предстоит работать с 4 легионерами — бразильцами Рамиресом и Алексом Тейшейрой, колумбийцем Рогером Мартинесом и представителем Южной Кореи Йон Хо Хоном.

После 30 туров Цзянсу Сунин занимает лишь 9-е место из 16 команд.