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Бельгийский Эйпен считает Вест Хэм недостойным местом продолжения карьеры для Генри Оньекуру.

Эйпен отклонил предложение Вест Хэма по трансферу Оньекуру. Молотки предлагали за нигерийца 7 млн фунтов, — сообщает журналист HLN Sport Питер-Жан Калькоен.

По информации источника, Эйпен хочет продать Генри в "более престижный" клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Оньекуру со стороны лондонского Арсенала.

В нынешнем сезоне Генри Чуквуемека Оньекуру забил 25 гола в 41 поединке за Эйпен во всех турнирах.