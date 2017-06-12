Бельгийский Эйпен считает Вест Хэм недостойным местом продолжения карьеры для Генри Оньекуру.
Генри Оньекуру, фото фк эйпен
12 июня 2017, 11:42
Эйпен отклонил предложение Вест Хэма по трансферу Оньекуру. Молотки предлагали за нигерийца 7 млн фунтов, — сообщает журналист HLN Sport Питер-Жан Калькоен.
По информации источника, Эйпен хочет продать Генри в "более престижный" клуб.
Ранее сообщалось об интересе к Оньекуру со стороны лондонского Арсенала.
В нынешнем сезоне Генри Чуквуемека Оньекуру забил 25 гола в 41 поединке за Эйпен во всех турнирах.