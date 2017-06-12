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С такой неожиданной инициативой выступил президент Кореи Мун Дже Ин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Несмотря на, мягко говоря, прохладные отношения между Южной и Северной Кореями, на юге Корейского полуострова родилась идея о совместном проведении финального турнира чемпионата мира 2030 года.

Как заявил на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино президент Республики Корея Мун Дже Ин, такой проект мог бы поспособствовать снижению уровня напряженности в регионе и нормализации отношений между двумя странами. Более того, Мун Дже Ин не исключил вариант, при котором корейский дуэт мог бы превратиться в квартет, ведь на проведение юбилейного чемпионата мира претендуют также по отдельности Китай и Япония.

Джанни Инфантино обещал рассмотреть этот вопрос и обсудить его с президентом Китая Си Цзиньпином во время их встречи.