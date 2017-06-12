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Согласно опросу шведских болельщиков, 65% из них не горят желанием снова увидеть Златана Ибрагимовича в национальной сборной Швеции.

Авторитетное шведское издание Aftonbladet провело опрос своих читателей с целью выяснить их отношение к возможности возвращения в национальную сборную экс-форварда Манчестер Юнайтед Златана Ибрагимовича.

Результаты оказались шокирующими прежде всего для самого Златана, привыкшего ко всеобщему обожанию: 65% опрошенных высказались против него.

За 15 лет, которые Ибрагимович защищал цвета шведской сборной, он провел 116 поединков, в которых 62 раза поражал ворота соперников, и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды Швеции.