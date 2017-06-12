Будущий игрок мадридского Реала Винисиус Жуниор эффектно обыграл соперника в матче против Аваи.
Винисиус Жуниор, flahoje.com
12 июня 2017, 22:47
Несмотря на то, что для Винисиуса это был первый выход в стартовом составе Фламенго, 16-летний бразилец продемонстрировал немалую уверенность в себе.
В одном из эпизодов Винисиус ложным движением пропустил мяч между ног не только себе, но и сопернику.
Напомним, что с июля 2018 года Винисиус станет игроком мадридского Реала после того, как Сливочные согласовали сумму трансфера в размере 45 миллионов евро.