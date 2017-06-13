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Массовые беспорядки, сопровождающие полуфинальный поединок чемпионата Колумбии между Америкой и Депортиво, привели к трагическим последствиям.

Болельщики не смогли совладать с эмоциями после ответного полуфинального матча плей-офф колумбийского чемпионата, в котором встречались две команды из города Кали — Депортиво и Америка.

По завершении поединка на улицах города разгорелись массовые беспорядки, в ходе которых был убит болельщик Америки. Мужчина зашел в один из магазинов, где на него набросились фанаты Депортиво, вооруженные ножами.

Болельщик скончался по дороге в больницу, куда его пытался доставить его друг.

В ходе бесчинств полицией были задержаны 70 человек, принимающие активное участие в массовых драках.

Поединок завершился победой Депортиво со счетом 2:0, которая позволила команде выйти в финал турнира. За титул чемпиона Колумбии Депор поборется с Атлетико Насьоналем.