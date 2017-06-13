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Главный европейский футбольный орган объявил об учреждении пяти новых наград, которые будут вручены в Монако в августе.

В этом году, помимо уже традиционных наград Лучшему футболисту и Лучшей футболистке Европы, УЕФА вручит призы еще в пяти номинациях:

Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА-2016/17

Лучший защитник Лиги чемпионов УЕФА-2016/17

Лучший полузащитник Лиги чемпионов УЕФА-2016/17

Лучший нападающий Лиги чемпионов УЕФА-2016/17

Лучший футболист Лиги Европы УЕФА-2016/17

Первые четыре награды будут вручены на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 24-го августа. Последняя награда найдет своего владельца на день позже — 25-го августа, когда состоится жеребьевка Лиги Европы.

Помимо этого, специальную награду от президента УЕФА получит итальянский полузащитник Франческо Тотти за выдающиеся успехи на протяжении карьеры футболиста.

Победители будут определены путем голосования специального жюри, в которое войдут тренеры всех клубов, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2016-2017, а также 55 спортивных журналистов.