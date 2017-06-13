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Селесао разгромили подопечных Анге Постекоглу благодаря голам Силвы и Тайсона, а также дублю Соузы (4:0).

Австралийцы в рамках подготовки к Кубку Конфедераций должны были проверить свои силы в поединке против Селесао. Команда Тите в пятницу уступила принципиальному сопернику — бразильцы минимально проиграли сборной Аргентины, поэтому в этом поединке нужно было хоть немного реабилитироваться перед своими поклонниками. Отметим, что из наших старых знакомых с первых минут на поле были Диего Соуза, Жулиано и Дуглас Коста. Австралийцы же потеряли своего капитана Миле Йединака, что не очень хорошо повлияло на центральную зону команды Анге Пастекоглу.

Счет был открыт уже на 10-й секунде, когда Жулиано перехватил пас соперника, а затем покатил мяч Соузе — последний с края штрафной отправил круглого в дальний угол ворот. Стоит сказать, что Лангерак мог выручить, но игровой снаряд пролетел под рукой австралийского голкипера. Соккеруз не сразу пришли в себя — дебют поединка был полностью за гостями.

А вот в середине тайма инициативой владели австралийцы. Кайо даже немного нервничал от напора соперника. Бразильцы старались проводить разящие контрвыпады, определяющим звеном для организации которых был Коутиньо. Именно Филиппе выступал дирижером атак, глубоко опускаясь, чтобы начинать подходы своей сборной. Полузащитник Ливерпуля, кстати, с капитанской повязкой вывел команду на этот матч.

Бразильцы пару раз могли увеличить преимущество, но изящный гол Соузы был "испорчен" положением вне игры. А Паулиньо запорол отличную комбинацию своей команды плохим ударом из пределов штрафной. Марк Клаттенбург отправил коллективы отдыхать при счете 0:1.

Стартовые минуты второй половины проходили под ливень атак команды Тите и редкие ответы Соккеруз. Бразильцы удвоили преимущество на исходе часа игры — после подачи с углового Луис пробил в перекладину, а в возникшем сумбуре лучше всех сориентировался Силва, отправив круглого в сетку ударом головой. На поле появились Тайсон и Виллиан, которые заметно освежили атаку гостей. Вингер Челси уже первыми касаниями вывел на выгодную ударную позицию Соузу, но Диего не смог переиграть Лангерака ударом с линии штрафной.

Тайсон же сперва умчался по левому флангу и нанес удар с близкого расстояния, с которым справился австралийский страж ворот, а уже через минуту Горняк принимал поздравления от партнеров. Тайсон выступил завершающим звеном шикарной многоходовки бразильцев, поразив дальний угол ворот соперника. Австралийцы сразу поняли, что терять уже абсолютно нечего и побежали вперед, открывая свободные зоны для контратак Селесао.

Атакующие потуги хозяев были тщетны, а вот подопечные Тите создавали момент за моментом, но удача улыбнулась лишь Соузе — Диего головой отличился после подачи с углового от Виллиана. Как итог, разгромная победа сборной Бразилии над Австралией, тренерский штаб которой, несомненно, должен сделать выводы после этого поединка для успешного (по меркам Соккеруз) выступления на Кубке Конфедераций.

Стоит сказать, что в этом матче в составе бразильцев поучаствовало шесть человек, в карьере которых остался украинский след. Этот факт, безусловно, вызывает только теплые воспоминания. Будем верить, что наш футбол в ближайшее время вернется на былой уровень и мы снова сможем лицезреть исполнителей наивысшего уровня на стадионах украинских городов.

Артем Андросян, Football.ua

Австралия — Бразилия 0:4

Голы: Соуза, 1, 90+3, Силва, 62, Тайсон, 75

Австралия: Лангерак — Райт (Д. Макгован, 79), Сейнсбери (Ирвин, 57), Дегенек — Миллиган, Луонго (Моой, 78), Бехич, Леки (Хрустич, 57) — Троизи (Рогич, 79), Крузе — Кэхилл (Макларен, 57)

Бразилия: Алвес — Рафинья, Силва (Жемерсон, 77), Кайо, Сандро — Луиз (Фернандиньо, 73), Паулиньо (Аугусто, 83), Коутиньо (Виллиан, 70) — Жулиано (Родригиньо, 78), Соуза, Коста (Тайсон, 59)