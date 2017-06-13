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Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич выступает в качестве ключевого свидетеля в суде над экс-директором Динамо Загреб Здравко Мамичем.

Лука Модрич перешел из Динамо Загреб в Тоттенхэм в 2008 году, Getty Images

Лука Модрич перешел из Динамо Загреб в Тоттенхэм в 2008 году, Getty Images

Модрич, не входящий в круг подозреваемых, дал показания в суде над Здравко Мамичем, который был исполнительным директором загребского Динамо в период с 2003 по 2016 год.

Мамича подозревают в хищении средств клуба через фиктивные сделки, совершенные во время трансферов нескольких бывших игроков Динамо в зарубежные чемпионаты.

Модрич заявил, что он заключил сделку с Мамичем, согласно которой оплатил 50% от стоимости своего перехода в Тоттенхэм в 2008 году, которая составила от 21 до 23 миллионов евро. При этом часть денег была передана наличными непосредственно в руки брату и сыну Мамича.

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен предстанет перед судом в среду, 14 июня, чтобы дать показания относительно своего перехода из Динамо в Лион в 2010 году.

Власти обвиняют Мамича, его брата Зорана и двух других персон в присвоении 12 миллионов евро клубных денег и уклонении от выплат налогов в размере 1,6 миллиона евро.