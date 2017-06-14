Другое

Сын легендарного Йохана Кройффа Йорди стал главным тренером тель-авивского Маккаби.

Назначение Кройффа на пост главного тренера Маккаби стало сюрпризом, — отмечает vi.nl. Не так давно слухи связывали Йорди с постом технического директора Барселоны — голландец занимал аналогичный пост в Маккаби.

"Я очень счастлив стать новым тренером Маккаби Тель-Авив. Это мой шестой год в клубе и я знаю, чего ожидать от владельцев и фанатов. Сделаю все возможное, чтобы оправдать их надежды", — заявил Кройфф.

"Я знаю, что Йорди чувствует большую ответственность, он хочет поддержать высокое имя Кройффов. Думаю, пришло время для него сделать следующий шаг в карьере. Уверен, что Йохан гордился бы своим сыном", — отметил владелец Маккаби Митч Голдхар.

Во время карьеры футболиста Кройфф играл за донецкий Металлург с 2006 по 2008 год.

В нынешнем сезоне Маккаби занял 2-е место в чемпионате Израиля, отстав от Хапоэля из Беер-Шевы на 13 пунктов.