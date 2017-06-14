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Все желающие посетить матч Суперкубка УЕФА между Реалом и Манчестер Юнайтед могут подать заявку на билеты на официальном сайте организации.

Поединок Суперкубка УЕФА состоится 8 августа в македонском Скопье. Трофей разыграют между собой победитель Лиги чемпионов Реал и триумфатор Лиги Европы Манчестер Юнайтед.

Официальный сайт УЕФА сообщает о начале приема заявок на билеты на матч. Этот процесс продлится до 4 июля.

Эксклюзивная продажа билетов ведется только на UEFA.com. Каждый заявитель имеет право претендовать максимум на четыре билета.

Билеты распределены на 3 ценовые категории – по 15, 30 и 50 евро.

Продажа билетов не будет идти в порядке живой очереди, чтобы все желающие получили равные шансы посетить матч.

Если спрос на билеты превысит предложение, то после завершения приема заявок будет проведена лотерея, участие в которой примут все корректно поданные заявки независимо от времени подачи в установленные сроки.

До 14 июля все претенденты будут проинформированы о судьбе своих заявок посредством электронной почты. Претенденты также могут проверить статус своих заявок на билетном портале, используя свои логин и пароль. Билеты будут доставлены курьерской службой до конца июля. Билеты можно оплатить только кредитной карточкой Visa/Mastercard и нельзя передавать третьим лицам.

Подать заявку можно на официальном сайте УЕФА.