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Китайские футбольные власти ввели очередные жесткие меры для регулирования трансферных сделок местных клубов.

Китайская футбольная ассоциация (CFA) объявила, что убыточные клубы Суперлиги не смогут подписывать легионеров дороже, чем за 6 миллионов евро.

Также был введен потолок для переходов китайских игроков — не дороже, чем за 2,6 миллиона евро.

Также органы будут контролировать связи китайских клубов с дочерними, такими как Интер и Цзянсу Сунин. При переходе игроков из одного такого клуба в другой, будет учитываться первоначальная стоимость игрока, когда он переходил в дочерний клуб.

Новые стандарты вступят в силу с летнего трансферного окна и призваны ограничить чрезмерные траты владельцев китайских клубов.

Ранее в Китае уже был введен большой налог на трансферы легионеров.