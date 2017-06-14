Китайские футбольные власти ввели очередные жесткие меры для регулирования трансферных сделок местных клубов.
Клубам Китая предстоит затянуть пояса, Getty Images
14 июня 2017, 16:48
Китайская футбольная ассоциация (CFA) объявила, что убыточные клубы Суперлиги не смогут подписывать легионеров дороже, чем за 6 миллионов евро.
Также был введен потолок для переходов китайских игроков — не дороже, чем за 2,6 миллиона евро.
Также органы будут контролировать связи китайских клубов с дочерними, такими как Интер и Цзянсу Сунин. При переходе игроков из одного такого клуба в другой, будет учитываться первоначальная стоимость игрока, когда он переходил в дочерний клуб.
Новые стандарты вступят в силу с летнего трансферного окна и призваны ограничить чрезмерные траты владельцев китайских клубов.
Ранее в Китае уже был введен большой налог на трансферы легионеров.