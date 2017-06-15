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Голландский форвард Рики ван Вольфсвинкель сменил родной Витесс на швейцарский Базель.

Как сообщает официальный сайт чемпионов Швейцарии, контракт с 28-летним нападающим рассчитан на три года.

О сумме компенсации за переход футболиста не сообщают, однако авторитетный портал transfermarkt.de оценивает Рикки в 3.5 млн евро.

Стоит отметить, что экс-нападающий Норвича, Спортинга, Бетиса и ряда других клубов выступил в минувшем сезоне Эредивизи крайне удачно – в 32 поединках он сумел отметиться 20 забитыми мячами и 5 ассистами.