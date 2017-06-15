В 1/16 финала Кубка США встретились Чикаго Файр и Сент-Луис. Несмотря на статус фаворита, Чикаго эта встреча далась непросто и все решил лишь один эпизод. 

Нападающий Луис Солигнац сумел невероятным образом забить гол из сложной ситуации. В последствии это взятие ворот осталось единственным и принесло Чикаго путевку в следующую стадию Кубка. 

 