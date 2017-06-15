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Нападающий Чикаго Файр Луис Солигнац принес победу в матче с Сент-Луисом невероятным ударом.

В 1/16 финала Кубка США встретились Чикаго Файр и Сент-Луис. Несмотря на статус фаворита, Чикаго эта встреча далась непросто и все решил лишь один эпизод.

Нападающий Луис Солигнац сумел невероятным образом забить гол из сложной ситуации. В последствии это взятие ворот осталось единственным и принесло Чикаго путевку в следующую стадию Кубка.