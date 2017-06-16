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В Первом национальном дивизионе ЮАР произошел курьезный гол.

В матче Первого национального дивизиона Южной Африканской Республики (второй по силе) между командами Стелленбош и Блэк Леопардс голкипер последних допустил умопомрачительную ошибку.

Один из игроков Стелленбош получил травму, а соперники, которые вели в счете 2:0 выбили мяч за пределы поля, чтобы медики смогли помочь пострадавшему.

После возобновления игры, полузащитник хозяев Петрус Шитемби решил отдать мяч голкиперу соперников по правилам Fair Play. Cо своей половины поля он не сильным ударом послал мяч в штрафную площадь соперников. Вратарь Леопардов вышел из ворот, но не рассчитал отскок мяча от газона и круглый перелетев его, оказался в сетке.

Стоит отметить, что игроки Стелленбоша не стали радоваться голу, а после возобновления, игра продолжилась, как ни в чем не бывало.