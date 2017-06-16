Другое

Бывший скаут корейского Чонбук Моторс, обвиненный в даче взяток арбитрам, был найден повешенным на клубном стадионе.

В пятницу утром на стадионе Чонжу, принадлежащем клубу Чонбук Моторс, был обнаружен повешенным бывший скаут Чонбука, который обвинялся в подкупе арбитров.

В результате расследования дела о взятках, с экс-победителя азиатской Лиги чемпионов были сняты девять очков, Чонбук оштрафовали на 100 миллионов вон (около 80 тысяч евро) и лишили права выступить в Лиге чемпионов, а сам виновник, утверждавший, что это были не взятки, а подарки от его широкой души, приговорен к 6-месячному условному сроку.

Как сообщает Yonhap News, полиция еще не определила, было это убийство или самоубийство.