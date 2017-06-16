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Полузащитник Мидтьюлланда Рафаэль ван дер Ваарт недоволен зрительским интересом датчан к футболу.

Первый сезон 34-летнего голландца в Мидтьюлланде сложно назвать успешным. В 4-х из заключительных 6-ти матчей чемпионата Дании ван дер Ваарт оставался на скамейке запасных, так и не появившись на футбольном поле.

Похоже, что помимо спортивной составляющей у Рафаэля возникли проблемы и с датской футбольной культурой.

"Это действительно ужасно", — начал ван дер Ваарт.

"Иногда вы играете на стадионах, на трибунах которых находятся 800 зрителей. Мне кажется, что люди здесь не любят футбол".

"После тех стадионов, на которых мне приходилось играть в прошлом, мне очень сложно найти мотивацию для выступлений здесь", — заявил Рафаэль в интервью TeleSport.

В завершившемся сезоне датского чемпионата ван дер Ваарт отметился 2-мя голами в 15-ти поединках.