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Пропустив в самом начале встречи, сборная Словакии нашла в себе силы не только сравнять счет, но и вырвать три очка с командой-хозяйкой турнира сборной Польши (2:1).

Странно, что матч-открытие молодежного чемпионата Европы проходил без участия страны-хозяйки турнира — сборной Польши. Кадра вступила в борьбу на соревнованиях лишь во втором матче, ведь первым поединком на Евро-2017 (U-21) стала встреча между сборными Швеции и Англии (0:0).

Старт матча выдался для наших западных соседей лучше не придумаешь — уже на первой минуте игры Кадра смогла выйти вперед усилиями Липски — атакующий хавбек сборной Польши удачно откликнулся на подачу с правого фланга в исполнении Кендзеры, переправив круглого прямиком под перекладину ворот Хована. После взятия ворот, болельщики, присутствовавшие на трибунах, были просто без ума от счастья. Кстати, стадион на котором и проходила встреча, был забит под завязку. И это на поединке молодежных сборных... Отдельный привет УПЛ!

Выйдя вперед, поляки слегка сбавили обороты, чем позволили своему сопернику чаще контролировать ход событий в последующие несколько минут — гости, в свою очередь, на старте поединка могут записать себе в актив разве что заблокированный выстрел со средней дистанции в исполнении Беро. Спустя некоторое время, оба коллектива стали применять тактику мелкого фола, поочередно контролируя игровой снаряд в районе центрального круга. Стоит отметить, что в первом тайме преимущество, в основном, было на стороне гостей — здесь и больший процент владения мячом, и количество общих ударов по воротам, и забитый мяч, проведенный в середине первых 45 минут, о нем отдельно...

На 20-й минуте встречи территориальное и игровое преимущество сборной Словакии принесло таки свои плоды — Вальент, сумел восстановить паритет в противостоянии, прошив голкипера Кадры с острого угла после классной передачи в исполнении Хриена. 1:1 — и казалось, что здесь будет на что посмотреть в оставшиеся 70 минут игры. Спустя пять минут после забитого мяча, гости могли выходит вперед усилиями Мигалика и Зреляка, однако поочередные попытки пробить стража ворот сборной Польши для словацких игроков успехом не увенчались — первый не смог пробить Вромбеля с линии штрафной, а второй просто неудачно сыграл на добивании, также угодив в голкипера польской сборной.

Когда до конца первого тайма оставалось чуть менее десяти минут, свои голевые моменты решили упустить Мазань и Мигалик — игроки сборной Словакии могли выводит свою команду вперед, однако их выстрелам помешала точность. Круглый, после их попыток, дважды разминался с каркасом польских ворот буквально в считанных сантиметрах. Гол сборной Словакии назревал... Последние минуты первого тайма прошли под диктовку Кадры, однако их потуги снова выйти вперед ничем особым не завершились.

Старт второго тайма запомнится польским болельщикам нереализованным выходом один на один с голкипером в исполнении Франковски — получив пас из глубины поля, крайний полузащитник сборной Польши пытался прокинуть мяч между ног Ховану, вот только страж ворот сборной Словакии оказался в этот момент более расторопным, переведя мяч на угловой удар. Отметим, что повреждение в этом поединке получил лидер сборной Польши Бартош Капустка, которого на 59-й минуте сменил Монета. В целом, второй тайм не особо баловал нейтрального болельщика обилием голевых моментов — команды, в основном, цеплялись за мяч в центре поля, провоцируя друг друга при помощи незначительных фолов на которые арбитр, кстати, реагировал весьма сдержанно.

В середине второго тайма, оба коллектива решили обменяться полумоментами — сначала Руснак пробил издали очень не точно, а спустя каких-то пару минут, уже Давидович по другую сторону баррикад выстрелил из-за пределов штрафной над перекладиной владений Хована. На 77-й минуте матча 100%-ю возможность отметиться упустил Линетты — "опорник" Кадры, оказавшись в нужном месте и в нужное время, пробил с десяти метров рядом со штангой ворот соперника. Не забиваешь ты... — данное правило по отношению ко сборной Польши сработало буквально через минуту, когда вышедший на замену Шафранко забил победный мяч для своей команды, переиграв вышедшего из ворот голкипера сборной Польши после удачно организованной контратаки.

Отправив второй мяч в ворота оппонента, словаки могли и пропустить, однако великолепная реакция Хована, позволившая отразить удар впритык в исполнении Давидовича, за десять минут до конца основного времени матча, не дала сборной Польши заработать один балл в этом матче. Последние минуты встречи прошли в обоюдной борьбе с переменным успехом для двух команд. Тем не менее, итоговый результат отнюдь не ничья — 2:1, победа сборной Словакии, позволившая минимум на три дня возглавить турнирную таблицу группы А, где также выступают вышеупомянутые сборные Швеции и Англии. Ну а что касается Польши, то это конечно обидно — проиграть стартовый матч на турнире, да еще и будучи в ранге хозяина турнира...

Football.ua

Польша U-21 – Словакия U-21 1:2

Голы: Липски, 1 — Вальент, 20, Шафранко, 78

Польша U-21: Вромбель — Кендзера, Беднарек, Ях, Ярошинськи — Давидович, Линетты — Франковски, Липски (Незгода, 82), Капустка (Монета, 59) — Стемпинськи (Пионтек, 84)

Словакия U-21: Хован — Вальент, Ниняй, Шкриниар, Мазань — Лоботка — Руснак, Беро (Бенеш, 90+2), Хриен, Мигалик (Гараслин, 82) — Зреляк (Шафранко, 73)

Предупреждения: Шкриниар, Шафранко