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Полузащитник мадрдидского Реала Лука Модрич оказался в эпицентре скандала в своей родной стране.

31-летний хавбек выступил в суде в качестве свидетеля по делу Здравко Мамича, являющегося очень спорной персоной в хорватском футболе.

Мамич считается одним из наиболее коррумпированных футбольных чиновников страны и обвиняется в выведении 20 млн евро из клубной казны загребского Динамо.

Участие Луки в судебном процессе подставило под огонь и его. Полузащитник удостоился от болельщиков таких обидных прозвищ как "Ш*юха Мамича" и "Денежная машина", которые были написаны на баннерах фанатов возле здания суда, а также в виде графити на улицах Загреба.

Болельщики полагают, что Модрич незаконным путем получил часть денег со своего трансфера в Тоттенхэм в 2008-м году, затем разделив их с Мамичем по предварительному сговору.

Волна недовольства хорватских фанатов является столь сильной, что многие поклонники футбола стали открыто призывать к тому, чтобы лишить Луку капитанской повязки в национальной сборной. Таким образом, Модрич всего за мгновение превратился из национального футбольного героя в объект ненависти со стороны болельщиков.