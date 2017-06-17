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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предлагает внести серьезные изменения в правила игры.

Предложенные изменения могли бы отправить сборную Ганы в полуфинал Чемпионата Мира 2010, Getty Images

Предложенные изменения могли бы отправить сборную Ганы в полуфинал Чемпионата Мира 2010, Getty Images

Вскоре футбольные правила могут претерпеть довольно существенные изменения, информирует The Times.

По мнению Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), эти изменения помогут увеличить количество игрового времени и улучшить дисциплину игроков.

При выполнении удара от ворот мяч может не покидать пределы штрафной площади

Сейчас: При выполнении удара от ворот мяч должен покинуть пределы штрафной площади, иначе удар повторяется.

Предложение: Разрешить командам разыгрывать удар от ворот в пределах собственной штрафной площади, при этом соперник не будет иметь права находиться в штрафной оппонента.

Игрок в одиночку может разыграть стандартное положение

Сейчас: Розыгрыш свободного, штрафного или углового удара должен выполняться одним касанием, а игрок, выполнивший удар, не может повторно касаться мяча до тех пор, пока его не коснется другой игрок.

Предложение: При розыгрыше свободного, штрафного или углового удара разрешить игроку, выполняющему удар, бесчисленное количество касаний мяча, в том числе предоставить возможность сразу пуститься в дриблинг.

Выполнение свободных/штрафных ударов по движущемуся мячу

Сейчас: Свободный и штрафной удары должны выполняться по неподвижному мячу.

Предложение: Свободный и штрафной удары могут выполняться по движущемуся мячу.

Назначение пенальти, если голкипер касается мяча руками в собственной штрафной при обратном пасе

Сейчас: Если голкипер касается мяча руками в пределах собственной штрафной после обратного паса от игрока своей команды, то при этом назначается свободный удар.

Предложение: Если голкипер касается мяча руками в пределах собственной штрафной после обратного паса от игрока своей команды, то при этом назначается пенальти.

Рефери не может давать сигнал об окончании первого тайма/матча в том случае, если мяч находится в игре

Это изменение позволит избежать таких инцидентов, как скандально известное решение валлийского судьи Клайва Томаса во время матча сборных Бразилии и Швеции на Чемпионате Мира 1978. Тогда при счете 1:1 на последней минуте матча бразильцы заработали угловой, после подачи которого Зико отправил мяч в сетку ворот ударом головой. Тем не менее, Томас не засчитал взятие ворот, поскольку он дал финальный свисток за секунду до удара бразильца, когда мяч находился в воздухе.

Засчитывать взятие ворот, если полевой игрок соперника рукой останавливает мяч на линии ворот

Пример: Во время четвертьфинала Чемпионата Мира 2010 года на последней минуте второго дополнительного тайма форвард сборной Уругвая Луис Суарес рукой выбил мяч из пустых ворот после удара игрока сборной Ганы Доминика Адийи. Суареса удалили, а африканская сборная получила право исполнить пенальти, но ганский форвард Асамоа Гьян пробил в перекладину ворот. В итоге уругвайцы добыли путевку в полуфинал в серии пенальти.

Предложение: Если применить предложенное изменение на вышеуказанный пример, в полуфинале Чемпионата Мира 2010 почти наверняка сыграла бы сборная Ганы, ведь после игры Суареса рукой рефери не стал бы назначать пенальти, а сразу засчитал взятие ворот.

Назначение удара от ворот, если голкипер отражает пенальти

Сейчас: Если мяч остается в пределах поля после того, как голкипер отражает пенальти, у соперника остается шанс забить гол, сыграв на добивании.

Предложение: Если голкипер отражает пенальти, то назначается удар от ворот.

Снятие очков с клубов, игроки которого окружают рефери во время игры

В прошедшем сезоне несколько клубов английской Премьер-лиги были оштрафованы за так называемую "неспособность контролировать своих игроков", ведь вступать в полемику с рефери разрешается только капитану. Согласно этой правке возможным наказанием для клубов будет не только денежный штраф, но и снятие очков.