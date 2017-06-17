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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал слухи об уходе Криштиану Роналду из Реала.

Фернанду Сантуш призвал не верить спекуляциям СМИ по поводу будущего Криштиану Роналду и его проблемами с неуплатой налогов.

"Новости о Роналду на сборную не влияют никак. Для нас ничего не изменится. Роналду сконцентрирован на турнире на сто процентов. Он пример для всех нас – и по игре, и по той поддержке, которую он оказывают другим игрокам", — цитируют португальца российские СМИ.

"Знаю Криштиану много лет. Я был последним его тренером в Португалии, когда он в 18 лет уезжал в Англию. И могу гарантировать, что это человек с крепким характером и настоящей честностью. Поэтому нужно максимально осторожно подходить к первоисточникам информации, к этим сплетням", — добавил тренер сборной.

Стоит также отметить, что по мнению игроков Реала Роналду выбивает повышение зарплаты.