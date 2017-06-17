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Хавьер Пинола из Росарио Сентраль был удален с поля в самом начале встрече.

В матче чемпионата Аргентины встречались Росарио Сентраль и Банфилд.

Уже на 10-й минуте Росарио оказались в меньшинстве после весьма странного удаления. Опытный защитник Хавьер Пинола получил мяч в центре поля и хотел отдать передачу вратарю. К нему устремился оппонент, которого Пинола решил придержать выставив в сторону руку.

34-летний защитник попал сопернику в грудь, но тот рухнул на газон и всем своим видом показал, что удар пришелся ему в лицо. Арбитр без колебаний достал красную карточку и продемонстрировал её игроку.

Матч закончился победой Банфилда со счетом 3:1.