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Несколько игроков сборной Дании слегли с расстройством желудка накануне матча Чемпионата Европы U-21 против Италии.

В субботу утром штаб сборной Дании U-21 охватила паника после того, как расстройство желудка вызвало приступ тошноты у нескольких игроков команды, пишет датское издание BT.

Игроков незамедлительно расселили в одиночные номера, чтобы избежать распространения вируса накануне воскресного матча против Италии.

После медицинского осмотра врач объявил, что большинство игроков могут принять участие в вечерней тренировке, но два игрока находятся в непригодном для выхода на поле состоянии.