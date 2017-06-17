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Команда Руи Жорже переиграла Белых Орлов благодаря точным ударам Гонсалу Гедеша и Бруну Фернандеша (2:0).

Всего лишь несколько часов назад стартовал Кубок конфедераций, а днем ранее поклонники футбола уже могли лицезреть игры чемпионата Европы среди команд до 21 года. В дебютном поединке квартета В Португалия противостояла Сербии. В составах обеих команд было достаточно известных нейтральному поклоннику футбола фамилий. Португальцы традиционно ставили перед собой максимальные цели на молодежных первенствах, а сербы давно зарекомендовали себя, как кладезь талантов, которые в юном возрасте покидают родину и едут покорять топовые европейские чемпионаты.

Португальцы начали поединок активней и уже на пятой минуте могли открыть счет, когда после розыгрыша штрафного мяч направился на дальнюю штангу, откуда Невеш попробовал поразить дальний угол ворот, но круглый угодил в каркас. Белые Орлы постарались отодвинуть игру от своих владений и даже создали момент — подопечные Лалатовича провели атаку через правый фланг, откуда последовал пас в район одиннадцатиметровой отметки, но удар соперника в отличном подкате заблокировал Канселу.

Игра проходила на встречных курсах и уже было сложно отдать предпочтение кому-то из противников. В середине тайма свой момент упустил Джурджевич — нападающий откликнулся на отличный проникающий пас Живковича, но с убойной позиции капитан сербов ударил мимо ворот. А португальцы ответили взятием ворот. Поденсе прострелил с фланга, Милинкович-Савич смог зацепить рукой мяч, но первым на добивании был Гедеш, который спокойно головой отправил сферу в сетку. Сербы сразу же пытались восстановить паритет, но оборона номинальных хозяев оказалась неприступной. Команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе сборной Португалии.

По стартовым минутам второй половины стало понятно, что в перерыве Лалатович серьезно побеседовал со своими подопечными. Сербы выглядели острее номинальных хозяев, а к исходу часа игры Белые Орлы могли сравнять счет, но Груйич после флангового навеса Гайича умудрился с нескольких метров ударить мимо ворот. Уже через несколько минут на поле вышел Санчеш — главная звезда этого состава Португалии U21. Команда Жорже имела достаточно свободного пространства впереди, но серьезно побеспокоить Милинковича-Савича не выходило.

За пятнадцать минут до конца встречи Радоньич упустил хороший шанс. Вышедший на замену серб из пределов штрафной запустил мяч выше ворот после розыгрыша углового. Стоит сказать, что Неманья здорово вошел в игру и был весьма опасен для ворот Варелы, но отличиться так и не смог. Подопечные Лалатовича отчаянно старались сравнять счет, поэтому пришлось раскрываться — как результат, Португалия забила еще раз. Санчеш шикарно закинул мяч на Фернандеша в штрафную, а капитан португальцев без проблем протолкнул круглого мимо стража ворот сербов.

У Сербии элементарно не было времени, чтобы отыграть два мяча, да и подопечные Жорже были просто сильнее. Если отдельно пройтись по участникам этого поединка, то Гедеш отлично провел первый тайм и сник во втором. Невеш — качественно справлялся со своими обязанностями в центральной зоне и давал больше свободы действий Фернандешу. Канселу же "отпахал" правую бровку, помогая терроризировать оппонентов Гедешу. Что касается Санчеша, то в действиях Ренату проскакивал брак, который, скорее всего, вызван отсутствием достаточной игровой практики в Баварии, однако результативную передачу действующий Golden Boy все же отдал. А также отметим дуэт центральных защитников (Эдгар и Семеду), которые сыграли убедительно, но все же не идеально.

Из стана сборной Сербии стоит выделить Джурджевича и Живковича, которые прогнозируемо определяли игру команды в атаке. Груйич мог бы показать и больше, но, возможно, свои лучшие матчи Марко приберег для испанцев и македонцев — главное, чтобы не было поздно... Максимович и Гайич выполнили приличный объем работы. И если Неманья, в основном, показывал себя в обороне, то правый защитник частенько подключался к атакам. А про Радоньича, который хорошо усилил игру команды со скамьи запасных, уже было сказано.

Теперь коллективы могут сделать выводы и готовиться к просмотру второго поединка группы В, в котором силами предстоит помериться Испании и Македонии.

Артем Андросян, Football.ua

Португалия U-21 — Сербия U-21 2:0

Голы: Гедеш, 37, Фернандеш, 88

Португалия: Варела — Канселу, Эдгар, Семеду, Родригеш — Карвалью (Санчеш, 59), Невеш, Фернандеш — Гедеш, Поденсе (Медейруш, 67), Жота (Брума, 46)

Сербия: Милинкович-Савич — Гайич, Йованович, Велькович, Антонов — Максимович, Груйич (Радоньич, 68) — Живкович, Гачинович — Джурджевич (Ожегович, 74), Чаврич (Плавшич, 46)

Предупреждения: Семеду, Брума, Фернандеш — Груйич, Гачинович, Антонов, Гайич