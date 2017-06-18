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Football.ua представляет анонс матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики.

Во втором поединке первого тура группового раунда Кубка конфедераций в группе А в бой вступает, пожалуй, главный фаворит турнира. Первым препятствием на пути чемпиона Европы — Португалии — станет сборная Мексики.

Португалия — Мексика

Воскресенье, 18:00, Казань, Казань Арена, арбитр — Нестор Питана (Аргентина).

С учетом того, что сборная Германии решила не везти на Кубок конфедераций боевой состав, шансы на успех португальцев значительно возросли. Однако, кто знает, насколько звездный состав чемпионов Европы готов выложиться на полную силу, ведь большинству из них, в том числе и Криштиану Роналду, пришлось изрядно потрудиться на финише сезона.

Можно предположить, что сборная Мексики станет удобным соперником для команды Фернанду Сантуша. Ни в коем случае не легким, но именно удобным. Эль Три исповедуют атакующий стиль, любят подолгу возиться с мячом, а португальцы как раз гораздо увереннее чувствуют себя, когда соперник не сосредотачивается на обороне собственных ворот.

Трудно абсолютно точно определить силу подопечных Хуана Карлоса Осорио. В отборочном раунде ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики уверенно продвигается по пути к финальному турниру, однако, как справедливо считают и поклонники чемпиона Северной Америки и Карибского бассейна, и специалисты, в своей конфедерации у мексиканцев попросту нет сейчас достойных соперников.

Поединок против сборной Португалии станет хорошей проверкой на прочность, и, кто знает, возможно, первым шагом на пути к финалу КК-2017 и повторению успеха мексиканской сборной 1999 года.

Интересные факты

- Португалия и Мексика дважды встречались между собой, и оба раза европейцы праздновали минимальные победы: на чемпионате мира-2006 — 2:1 и в товарищеском матче в 2014 году — 1:0.

- Единственный из участников КК-2017, который испытал радость победы на Кубке конфедераций — защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес, который выиграл турнир со своей национальной командой в 1999 году.

- Три игрока сборной Мексики выступают в чемпионате Португалии: Рауль Хименес — в Бенфике, Мигель Лайюн и Эктор Эррера — в Порту.

Ориентировочные составы

Португалия: Руй Патрисиу — Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Геррейру, Седрик — Виллиам Карвалью, Жоао Моутиньо, Андре Гомеш — Нани, Криштиану Роналду, Андре Силва.

Мексика: Очоа — Сальседо, Э.Морено, Араухо, Лайюн — Дос Сантос, Э.Эррера, Гуардадо — Вела, Х.Эрнандес, Р.Хименес.

Слова

Хуан Карлос Осорио, тренер сборной Мексики:

"Мы гордимся, что выступаем в этом турнире. Состав участников очень силен, но мы постараемся достойно представить нашу страну. Возможно, самый сильный соперник ожидает нас уже в первом матче. Сборная Португалии — чемпион Европы, команда с невероятно сильной атакой, жестким прессингом, грамотным тренером и настоящими звездами в составе. Но мы подготовились как следует и уверяю, Криштиану Роналду и португальцам будет тяжело. Несмотря на то, что Португалия — сильнейшая команда на турнире, у нас есть шансы на успех. Хочу, чтобы мы еще раз встретились в финале".

Фернанду Сантуш, наставник сборной Португалии:

"Нам предстоит сложный матч против непростого соперника. Поэтому мы стараемся не отвлекаться на посторонние проблемы. Все хотят узнать какие-то новости о Криштиану Роналду и слухах о его будущем, но я могу сказать лишь одно: я прекрасно знаю Криштиану, он отличный парень, абсолютно честный и с твердым характером. Что бы ни происходило, он готов отдать все силы ради успеха команды".