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Хет-трик в исполнении Асенсио, а также мячи Ньигеса и Деулофеу, помогли Фурии Рохи одержать разгромную викторию над сверстниками из Македонии в первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы (5:0).

Молодежный чемпионат Европы, проходящий в Польше, потихоньку набирает свои обороты — после вчерашних поединков в группе А, слово на турнире взял квартет, представленный такими коллективами, как: Испания, Португалия, Сербия, а также Македония. Второй игровой день на турнире вынуждены были закрывать не "по-детски" серьезные испанцы, представленные такими мастерами, как — Деулофеу, Асенсио, Сауль Ньигес и скромная сборная Македонии, которая на пути к финальной части соревнований оставила за бортом украинскую "молодежку".

Первое взятие ворот состоялось уже на десятой минуте, а гол, который был забит в этот временной отрезок в исполнении Ньигеса, наверняка, будет претендовать на звание лучшего мяча, забитого на всем турнире. Атакующий хавбек Фурии Рохи открыл счет забитым мячам своей команды на турнире благодаря великолепному удару боковыми ножницами с района однинадцатиметровой отметки после навесной передачи с левого края от Гайя. Ну что здесь скажешь, класс есть класс — все-таки школа мадридского Атлетико... Второй мяч был оформлен игроками сборной Испании спустя шесть минут — Асенсио решил поспорить со своим партнером по команде, какое взятие будет красивее. Хавбек мадридского Реала, после нескольких неудачных попыток партнеров по команде организовать голевую атаку, пробил с 30 метров хлестко, мощно, а главное — точно в самую девятку ворот голкипера македонской сборной. Просто без шансов для вратаря номинальных гостей поединка.

Дело до разгрома было доведено за десять минут до конца первого тайма, когда Бейтулай сыграл рукой в собственной штрафной после прострела с фланга в исполнении Гайя. Приговор вызвался исполнять капитан Фурии Рохи Деулофеу и не прогадал — мяч после его попытки полетел в одну сторону, а страж ворот македонской дружины в другую. Пожалуй именно в тот момент сам матч уже можно было заканчивать!

Вторая половина матча запомнится болельщикам сборной Испании еще двумя голами, забитыми их любимцами в ворота менее серьезного оппонента. Забегая наперед, нужно сказать о том, что главным творцом успеха в достижении окончательного результата стал никто иной, как Марко Асенсио, который во втором тайме еще дважды заставлял македонского кипера доставать мяч из сетки собственных ворот. На 54-й минуте, убрав соперника, Асенсио пробил с пределов штрафной площади точно по угол ворот оппонента, сделав таким образом дубль в отчетном матче. Македония, в свою очередь, могла забивать гол престижа, однако случится голу помешала перекладина владений Аррисабалаги. Окончательный счет на табло установил вышеупомянутый Асенсио — хет-трик игрока сборной Испании был оформлен на 72-й минуте игре, когда протащив мяч со своей половины поля, футболист Фурии Рохи выстрелил с линии штрафной точно по назначению. 5:0 — более, чем уверенная победа сборной Испании, которая теперь совместно с португальцами возглавляет группу В на молодежном континентальном первенстве.

Football.ua

Испания U-21 – Македония U-21 5:0

Голы: Ньигес, 10, Асенсио, 16, 54,72, Деулофеу, 35

Испания U-21: Аррисабалага — Бельерин, Мере, Вальехо, Гайя — Льоренте, Ньигес, Суарес — Деулофеу (Себалльос, 63), Рамирес (Вильямс, 74), Асенсио (Оярсабаль, 81)

Македония U-21: Алексовски — Бейтулай, Зайков, Велкоски, Демири — Барди, Николов — Радески, Бабунски (Костадинов, 76), Маркоски (Джорджев, 46) — Ангелов (Элмас, 46)

Предупреждение: Мере