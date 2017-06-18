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Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики.

Второй матч в группе А на Кубке конфедераций между национальными сборными Португалии и Мексики выдался зрелищным и с обилием голов. Мексиканцам дважды пришлось отыгрываться, но не зря их тренер заявил накануне, что у него команда с характером.

Кроме того, в поединке произошло еще одно знаковое событие: впервые на турнире арбитр отменил гол чемпионов Европы после совещания со своими видеоассистентами.