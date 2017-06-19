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Football,ua представляет анонс поединка Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии.

Первый круг группового турнира на Кубке конфедераций завершится поединком между чемпионом мира сборной Германии и сильнейшей командой Азии сборной Австралии.

Австралия — Германия

Понедельник, 18:00, Сочи, Фишт, арбитр — Марк Гейгер (США).

Наивно предполагать, будто тот факт, что Йоахим Лев привез на Кубок конфедераций не основной состав, хоть как-то поможет соперникам сборной Германии. По большому счету, невероятно талантливая и амбициозная молодежь, которая заменила штатных игроков основы бундестима, уступает своим старшим товарищам лишь в опыте, однако можно не сомневаться, что все дублеры будут из кожи вон лезть, чтобы доказать тренеру свою необходимость команде.

У Австралии все диаметрально противоположно: Анге Постекоглу привез всех сильнейших своих футболистов, кроме травмированного Миле Единака, с целью не только постараться удачно выступить на турнире, но и еще лучше наиграть команду перед решающими поединками отбора на ЧМ-2018, чтобы завоевать прямую путевку в финальный турнир и избежать нервотрепки межконтинентального плей-офф.

Обе команды подошли к очному поединку без кадровых проблем. Робби Крузе, получивший небольшое повреждение в контрольном поединке против Бразилии, уже занимается в общей группе, хотя вряд ли начнет встречу в стартовом составе.

В целом поединок явного фаворита группы В против пусть не такого явного, но все же аутсайдера, сулит всем интересное зрелище, поскольку, как признался наставник бундестима, он хочет попробовать отдать инициативу склонному к авантюрам сопернику и действовать на контратаках. Вот только вопрос: сумеет ли Австралия воспользоваться своей ролью "первого номера", и насколько у честолюбивых германских дублеров хватит выдержки придерживаться осторожного игрового плана, выбранного Левом?

Несмотря на кажущуюся колоссальную разницу в классе, сборная Австралии является достаточно неудобным соперником для Германии. Лишь раз бундесмашине удалось одержать уверенную победу — 4:0 на ЧМ-2010. Кроме этого, немецкая сборная сумела выиграть на Кубке конфедераций 2005 года, также забив 4 мяча, но получив в ответ 3. А последние две встречи двух команд можно занести в актив австралийцам, которые в товаришеских матчах в Германии сумели выиграть в 2011 году — 2:1 в Менхенгладбахе, и сыграть вничью в 2015-м — 2:2, причем в Кайзерслаутерне Подольски спас хозяев от поражения лишь в самом конце матча.

Интересные факты

- Сборные Германии и Австралии ранее встречались между собой четыре раза: две победы в активе действующего чемпиона мира и одна у лучшей на данный момент команды Азии.

- В среднем в поединках этих команд забивается по 4,5 мяча.

- Самый молодой игрок турнира Алекс Герсбах (20 лет и 11 дней) и самый пожилой — Тим Кэхилл (37 лет, 6 месяцев и 13 дней) входят в состав сборной Австралии.

- В составе чемпионов мира нынче всего три футболиста, которые выигрывали ЧМ-2014: Мустафи, Гинтер и Дракслер.

- Трое игроков австралийской сборной выступают в бундеслиге: Лангерак (Штутгарт), Леки (Герта) и Макларен (Дармштадт), а Крузе и Дегенек совсем недавно покинули чемпионат Германии.

Ориентировочные составы

Австралия: Райан — Райт, Дегенек, Сайнсбери — Миллиган, Муй, Бехич, Ирвин, Рожич, Леки — Юрич.

Германия: Лено — Киммих, Гинтер, Рюдигер, Гектор — Джан, Брандт, Горецка, Штиндль, Дракслер — Вагнер.

Слова

Анге Постекоглу, тренер сборной Австралии:

"Не думаю, что кто-то всерьез верит в то, что если Германия привезла на турнир молодых футболистов, это хоть в какой-то мере облегчит задачу ее соперникам. Мы стараемся вообще не думать обо всем этом. Наша цель — достойно выступить в поединке против чемпиона мира, набрать очки и получить заряд уверенности в своих силах. Для этого надо показать все лучшее, на что мы способны. Мне кажется, что сейчас команда в хорошем состоянии и имеет шанс на успех".

Йоахим Лев, наставник сборной Германии:

"Для нас этот турнир прежде всего является очень важным этапом подготовки к чемпионату мира. Но это не значит, что перед нами не стоит задача выиграть Кубок конфедераций. По ходу турнира я собираюсь отработать разные тактические схемы в противостоянии с разными соперниками. Например, против сборной Австралии, любящей и умеющей атаковать, важно надежно сыграть в защите и как можно дольше контролировать мяч, чтобы не дать сопернику возможности организовывать атаки".