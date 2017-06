На прошлой неделе Дрогба дебютировал в составе нового клуба во второй футбольной лиге США, забив гол и отметившись ассистом.

В воскресенье ивуариец вновь вышел на поле, и сумел спасти для своей команды ничью, отметившись дублем.

Первый мяч был послан точнейшим ударом с линии штрафной в угол ворот и от штанги влетел в сетку.

Второй гол, за минуту до конца основного времени, Дрогба забил с пенальти. Голкипер хоть и угадал угол, куда будет пробивать чемпион Англии и обладатель трофея Лиги чемпионов, но дотянуться до мяча не сумел.

He's not gonna miss from there....

Drogba pulls it even once again for @PHXRisingFC #USL #SPRvPHX pic.twitter.com/KG9N4YEweU